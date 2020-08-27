Чому "правило трьох побачень" більше не працює

Всі ми хоч раз чули про "правило трьох побачень". Сайт знайомств для жінок IllicitEncounters провів опитування, і схоже, що це правило втрачає свою актуальність.

В опитуванні взяли участь 2000 жінок. З яких 54 відсотки самотніх жінок готові до інтимної близькості на першій зустрічі. І лише 24 відсотки переконані, що потрібно почекати хоча б три побачення.

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За останні 10 років кількість зустрічей, після яких відбувається перший секс, зменшилася з 3 до 2,5. Це означає, що зараз молоді люди готові до цього на першому або другому побаченні. Однак 63 відсотки опитаних учасниць також проголосували за те, друга зустріч – найоптимальніший час для близькості. І тільки решта 9 відсотків дотримуються популярного "правила 3 ​​побачень".

Більшість респондентів пояснили це тим, що секс на перших побаченнях, дозволяє стати більш розкутим і зменшити відчуття сорому. Тим більше, в еру інтернет знайомств побачення стали більш легкими, а секс ще доступнішим. Експерт з сексуальних відносин пояснила, що в наш час формат знайомств придбав зовсім іншу форму: пара готова відразу зважитися на близькість, якщо є хімія.

Чи варто дотримуватися правила трьох побачень

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