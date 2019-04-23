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Чоловічі імена, які найбільше подобаються жінкам

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Як показує статистика, жінкам дуже подобається ім'я Максим - фото 1
Як показує статистика, жінкам дуже подобається ім'я Максим / imena.guru

Дорослі чоловіки з цими топовими іменами вважаються серед жінок найбільш популярними. На чию ж користь роблять вибір представниці прекрасної статі?

Андрій. Це ім'я утримує лідируючі позиції не один десяток років. Андрії незмінно потрапляють у поле зору жінок і часто можуть похвалитися вдалим особистим життям. Секрет такої популярності криється в букві А, що стоїть на самому початку.

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Володимир. Ім'я викликає асоціації з упевненою в собі людиною, мужнім, сильним, вольовим чоловіком. Такий ефект досягається за рахунок великої кількості твердих звуків, присутності літери Р і початкового поєднання букв В і Л.

Дмитро. Ще одне улюблене представницями слабкої статі ім'я. Популярність в цьому випадку обумовлена ​​буквами Д і М на самому початку. Їх поєднання створює образ миролюбного романтика, орієнтованого на сімейні цінності.

Чоловічі імена, які найбільше подобаються жінкам - фото 323440

Костянтин. Це ім'я не вважається "топовим" серед тих, хто збирається стати батьками. Однак дорослі чоловіки, які отримали його при народженні, користуються у жінок популярністю. Існує припущення, що прекрасній половині людства подобається звучання кількох приголосних у середині імені.

Максим. Як показує статистика, жінкам дуже подобається ім'я Максим. У ньому вони перш за все чують впевнене поєднання КС. Додає ефекту буква М, що стоїть на початку і в кінці. При вимові формується образ непересічної особистості, доброзичливої людини, безстрашного і вольового чоловіка.

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Джерело: biathlet
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