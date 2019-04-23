Чоловічі імена, які найбільше подобаються жінкам

Дорослі чоловіки з цими топовими іменами вважаються серед жінок найбільш популярними. На чию ж користь роблять вибір представниці прекрасної статі?

Андрій. Це ім'я утримує лідируючі позиції не один десяток років. Андрії незмінно потрапляють у поле зору жінок і часто можуть похвалитися вдалим особистим життям. Секрет такої популярності криється в букві А, що стоїть на самому початку.

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Володимир. Ім'я викликає асоціації з упевненою в собі людиною, мужнім, сильним, вольовим чоловіком. Такий ефект досягається за рахунок великої кількості твердих звуків, присутності літери Р і початкового поєднання букв В і Л.

Дмитро. Ще одне улюблене представницями слабкої статі ім'я. Популярність в цьому випадку обумовлена ​​буквами Д і М на самому початку. Їх поєднання створює образ миролюбного романтика, орієнтованого на сімейні цінності.

Костянтин. Це ім'я не вважається "топовим" серед тих, хто збирається стати батьками. Однак дорослі чоловіки, які отримали його при народженні, користуються у жінок популярністю. Існує припущення, що прекрасній половині людства подобається звучання кількох приголосних у середині імені.

Максим. Як показує статистика, жінкам дуже подобається ім'я Максим. У ньому вони перш за все чують впевнене поєднання КС. Додає ефекту буква М, що стоїть на початку і в кінці. При вимові формується образ непересічної особистості, доброзичливої людини, безстрашного і вольового чоловіка.

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