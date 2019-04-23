Чоловіки чи жінки: хто краще приховує зраду

Фахівці попросили 1500 добровольців подивитися фотографії майже двохсот людей, щоб дізнатися, чи можна визначити схильність до невірності за обличчям.

Люди, що надали свої фотографії, попередньо повідомили вченим, чи були вони невірні своїм партнерам.

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Респондентам пропонували оцінити за 10-бальною шкалою ймовірність того, чи може людина з фотографії зрадити. Як чоловіки, так і жінки набагато точніше визначали схильність до зради у чоловіків. Жіночі зради частіше виявляли інші жінки, але не чоловіки.

Однак повною мірою неясно, що саме видає зрадника. Найчастіше у зраді підозрювали привабливих чоловіків, але вони "йшли наліво" не частіше за інших. Згідно з висновками фахівців, більш показовим було те, наскільки чоловік виглядав мужнім. Саме таких чоловіків частіше небезпідставно підозрювали у зрадах.

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