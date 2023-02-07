Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Чого не варто робити ввечері, щоб почуватися добре

  • 186
Вечір - фото 1
Вечір / lifehacker

Вирішальними в сонному питанні можуть стати година або дві до того, як ви підете в ліжко. А ще є кілька "заборонених" речей, які краще не робити увечері.

Гаджети. Звичка засинати, тримаючи в руках смартфон, стала надто поширеною. Однак увечері краще відкласти усі гаджети убік. У такому разі, вам буде простіше розслабитися і перестати думати про надто складні речі, пише euromed.

Це цікаво: Дієтологи відповіли, чи справді зелений чай допомагає схуднути

Переїдання. Багато людей стикаються ввечері з сильним почуттям голоду. Однак це негативно відбивається на функціонуванні всього організму, і, звичайно, збільшує вагу людини. Боротися з цією проблемою не так складно, як це може здатися.

Куріння. Багато хто вважає, що ввечері не можна пити каву чи міцний чай. І це правда. Однак часто люди забувають про таку шкідливу звичку як куріння. Воно викликає почастішання серцевого ритму, підвищує артеріальний тиск і активізує організм. Тому заснути буде важко, а сон перетвориться на кошмар.

Гарячий душ. Традиційно, увечері люди приймають душ чи ванну. Багато хто навіть вірить у те, що після гарячої ванни простіше заснути, але насправді все навпаки – заснути допоможе контрастний душ. Крім того, тривалий прийом гарячої ванни позбавляє шкіру природного жирового шару, через що вона стає схильною до подразнень.

Чого не варто робити ввечері- фото 487676
Чого не варто робити ввечері

І ще: У котрій годині найкорисніше снідати: порада науковців

пропозиції партнерів
Новини