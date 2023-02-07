Чого не варто робити ввечері, щоб почуватися добре

Вирішальними в сонному питанні можуть стати година або дві до того, як ви підете в ліжко. А ще є кілька "заборонених" речей, які краще не робити увечері.

Гаджети. Звичка засинати, тримаючи в руках смартфон, стала надто поширеною. Однак увечері краще відкласти усі гаджети убік. У такому разі, вам буде простіше розслабитися і перестати думати про надто складні речі, пише euromed.

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Переїдання. Багато людей стикаються ввечері з сильним почуттям голоду. Однак це негативно відбивається на функціонуванні всього організму, і, звичайно, збільшує вагу людини. Боротися з цією проблемою не так складно, як це може здатися.

Куріння. Багато хто вважає, що ввечері не можна пити каву чи міцний чай. І це правда. Однак часто люди забувають про таку шкідливу звичку як куріння. Воно викликає почастішання серцевого ритму, підвищує артеріальний тиск і активізує організм. Тому заснути буде важко, а сон перетвориться на кошмар.

Гарячий душ. Традиційно, увечері люди приймають душ чи ванну. Багато хто навіть вірить у те, що після гарячої ванни простіше заснути, але насправді все навпаки – заснути допоможе контрастний душ. Крім того, тривалий прийом гарячої ванни позбавляє шкіру природного жирового шару, через що вона стає схильною до подразнень.

Чого не варто робити ввечері

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