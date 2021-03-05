Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих

Жінки, швидше за все, не зрадіють, якщо на 8 березня подарувати їм солодощі, м'які іграшки або кухонне начиння. Не варто також дарувати засоби особистої гігієни та марні сувеніри.

Спеціалісти заявили, що вибирати презент найкраще виходячи із захоплень дівчини. Наприклад, якщо вона активно займається спортом і стежить за своєю фігурою, то цукерки та інші солодощі, в яких багато калорій, будуть недоречні.

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Також психологи не радять дарувати жінкам м'які іграшки, чайні сервізи, статуетки та інші дрібнички, які ніяк не знадобляться їй вдома, а будуть просто стояти і припадати пилом на полиці. Ще до рейтингу антиподарунків віднесли предмети особистої гігієни, тому що у кожної жінки індивідуальні переваги у виборі шампунів, гелів, духів, масок для обличчя, помад і інших косметичних засобів.

Дарувати кухонне приладдя, наприклад, вафельниці, овочерізки, блендери, теж не варіант, якщо звісно, вас про це не попросила сама жінка. В іншому випадку такий презент може бути сприйнятий як натяк на удосконалення навичок господині, а це не всім жінкам подобається.

Не варто дарувати і білизну. Вибрати відповідний комплект занадто складно: він може банально не підійти за розміром і фасоном, а може не відповідати перевагам жінки. В крайньому разі, можна обмежитися сертифікатом до відповідного магазину.

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