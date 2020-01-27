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Чого можна досягти, якщо відкладати 80 гривень на день?

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Економія - фото 1
Економія / cashkopilka

Люди щодня витрачають як мінімум 80 гривень на різні непотрібні товари: тютюн, чипси, продукти швидкого харчування, спиртне. Можна продовжувати цей перелік. Також можна підрахувати, яка б була економія, якщо цих витрат не робити.

Так що ж вийде, якщо економити таку саму суму кожен день? Якщо ніяк не витрачати ці кошти, а відкладати 80 гривень щодня, збирати, і в майбутньому витратити на щось путнє, можна досягти непоганих результатів.

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Для чого економити?

  1. Економія надає впевненості в завтрашньому дні, зазвичай в економних людей в середині місяця ще є кошти, на відміну від друзів-шопоголіків
  2. Якщо постійно відкладати, хоча б не дуже велику суму, можна спростити собі задачу тоді, коли знадобиться зробити непередбачену покупку
  3. Буде простіше розплатитися з боргами

Крім цього, фінансові фахівці радять вкласти заощаджені кошти в саморозвиток. Наприклад, можна пройти уроки з копірайтингу, вивчити іноземні мови або навчитися робити тайський масаж.

Чого можна досягти, якщо відкладати 80 гривень на день? - фото 382490

Ще один і, напевно, найбільш розсудливий спосіб – сформувати подушку безпеки – це і будуть гроші на непередбачені витрати. Досконало подушка безпеки має відповідати сумі щомісячних фінансових витрат людини за 6 місяців.

У підсумку можна сказати, що будь-яка людина має можливість змінити своє життя на краще, якщо піде цим нескладним шляхом. Щоб досягти позитивних результатів, необхідно поставити чітку перед собою мету і йти до неї!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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