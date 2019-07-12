Чого дівчата та хлопці чекають від свого сексуального життя

Опитування хлопців і дівчат пролило світло на те, чого вони чекають від свого сексуального життя. З'ясувалося, що представниці прекрасної половини людства зацікавленіші в якості свого інтимного досвіду, а сильної половини – у кількості.

Крістін Андрес з Університету штату Канзас, а також її колеги провели онлайн-опитування серед 800 молодих американців від 18 до 25 років, 400 з яких – студенти. У кожній з груп приблизно у половини опитаних були постійні стосунки.

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Добровольців запитали про їх сексуальний досвід, очікування з приводу інтимного життя та страхи, стратегію флірту, а також мотиви, через які вони відмовляються від близькості.

Серед страхів лідирують хвороби, що передаються статевим шляхом, а також небажана вагітність – питання контрацепції хвилюють 47% опитаних.

Парубків цікавить кількість, а дівчат – якість сексу

Хлопці та дівчата розійшлися у критеріях оцінки сексуального життя: 45% молодих чоловіків і 28% жінок сказали, що задоволеність інтимним життям залежить від кількості сексу. Тим часом, 28% дівчат і 16% хлопців стверджують, що головне в сексі – якість, а не кількість.

Відзначається, що в опитаних студентів було більше очікувань від романтичних стосунків, ніж у тих, хто не вчився в університеті.

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