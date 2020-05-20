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Чим загрожує сон на незручному ліжку
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У середньому людина проводить уві сні третину свого життя. Але навіть попри це, багато людей нехтують комфортним сном, через що згодом стикаються з серйозними проблемами зі здоров'ям. Розповідаємо, чому небезпечно спати на незручному ліжку.
Якщо ви думаєте, що сон на незручному ліжку супроводжується лише невисипанням, то дуже і дуже помиляєтесь. Все значно серйозніше!
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Перш за все якість ліжка безпосередньо впливає на стан вашого хребта. Якщо ліжко недостатньо зручне або навпаки занадто м'яке, це може призвести до викривлення хребта.
Крім цього, не варто також забувати, що "неправильне" ліжко згубно позначається на шийному відділі хребта, що провокує проблеми з кровопостачанням голови і мозку, що призводить до мігрені, порушень слуху і зору.
Якщо під час сну страждає грудний відділ, у людини цілком можуть розвинутися хвороби серцево-судинної, травної та дихальної систем.
У деяких випадках незручне ліжко може бути причиною проблем з поперековим, крижовим і куприковим відділами, які відповідають за здоров'я ніг, а також репродуктивної системи.
Щоб уникнути всіх цих проблем, експерти рекомендують спати на ортопедичному матраці й ортопедичній подушці. Вони допоможуть розподілити навантаження та звільнити м'язи від додаткового напруження під час сну. Ціни на ці речі комусь можуть здатися завищеними, проте медики в один голос запевняють, – економити на здоров'ї не варто.
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