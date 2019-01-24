Bugatti відмовилася від власного позашляховика

Компанія Bugatti не випускатиме позашляховик. Чутки про появу подібної моделі спростував керівник марки Стефан Вінкельман.

У Bugatti ніколи не буде позашляховика, – заявив топ-менеджер. – Подібна модель не принесе нічого доброго ні самій марці, ні її історії.

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Проте, у 2019-му – в рік святкування 110-річчя марки Bugatti – виробник обіцяє "кілька сюрпризів", включаючи презентацію "майбутніх моделей". Жодної інформації про ці автомобілі поки немає.

При цьому восени минулого року Вінкельманн у бесіді з журналістами заявив, що з фінансової точки зору марці, навпаки, був би кориснішим саме позашляховик. Також він підтвердив, що наступна модель Bugatti буде серйозно відрізнятися від Chiron і Divo. Зараз керівництво марки розглядає кілька варіантів типів кузова з прив'язкою до регіонального попиту, зміни уподобань і ціноутворення.

У Bugatti відмовилися від ідеї про виробництво позашляховика

Раніше в мережу також злили фотографії передбачуваного седана Bugatti, який помітили на стоянці дизайн-центру марки в Вольфсбурзі. У 2017-му можливість появи такої машини в лінійці французької марки підтвердив тодішній президент компанії Вольфганг Дюрхаймер.

Позашляховик з'явився у марки Lamborghini, а позашляховик Ferrari дебютує у кінці 2019 – початку 2020 року. Раніше від випуску подібної моделі відмовився McLaren.

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