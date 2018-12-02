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Чим небезпечний вечірній стрес

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У ранкові години людині простіше впоратися із подразниками - фото 1
У ранкові години людині простіше впоратися із подразниками

Вчені з'ясували, що вечорами організм виробляє менше гормону стресу у відповідь на психологічну напругу, аніж у ранкові години.

На думку вчених, це говорить про підвищену вразливість перед стресом вечорами.

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У дослідженні взяли участь 27 молодих здорових добровольців зі звичайним режимом дня. Для початку вчені встановили базовий рівень кортизолу в слині у різний час доби. На другому етапі добровольців розділили на дві групи. Одні піддавалися стрес-тесту через дві години після пробудження, а інші – через десять годин після пробудження.

Під час тесту добровольці повинні були пройти 15-хвилинне інтерв'ю перед комісією і камерою, а також вирішити кілька арифметичних задач. Зразки слини збирали за півгодини до початку тесту, а також відразу після цього. Дослідники виявили, що в результаті стрес-тесту рівень кортизолу значно підвищився у добровольців, що проходили завдання вранці. На думку фахівців, це означає, що в ранкові години людині простіше впоратися із подразниками, оскільки саме кортизол вважається найважливішим помічником організму під час стресу.

Чим небезпечний вечірній стрес - фото 292715
Чим небезпечний вечірній стрес

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Джерело: sciencedaily
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