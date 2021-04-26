Дієтологиня склала рейтинг найкращих дієт 2021 року

Велика ймовірність, що для багатьох цей рік стане роком радикальних змін і прийняття важливих рішень. І можливо, багато хто з нас вперше задумалися про те, як ми себе почуваємо, а не тільки – як виглядаємо.

Лікарка-дієтологиня Стефані Сассос поділилася думкою про те, які з найпопулярніших дієт 2021 року здатні поліпшити стан вашої серцево-судинної системи, а також допомогти ефективно скинути зайву вагу і навіть поліпшити настрій. І це не хитрощі на кшталт якоїсь умовної вау-дієти, це результат багатьох досліджень, пише stefanisassos.

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"Ці дієти навчать вас правильних принципів харчування, які ви можете застосовувати протягом багатьох років, незалежно від того, якої програми харчування ви зазвичай дотримуєтеся", – пояснює фахівець.

Рейтинг найкращих дієт 2021 року

Це не просто список найефективніших і здорових дієт, а ще й коротке пояснення, чому саме ці харчові програми працюють краще, ніж популярні модні дієти, про які так люблять розповідати в жіночому глянці і соцмережах. Отже, найкращі дієти для вас у 2021 році:

Найкраща дієта в цілому: середземноморська дієта. Це дієта, заснована на здоровому способі життя, натхненна спільнотами здоров'я в таких країнах, як Греція, Іспанія, Франція та Італія.

дієта. Це дієта, заснована на здоровому способі життя, натхненна спільнотами здоров'я в таких країнах, як Греція, Іспанія, Франція та Італія. Найкраща дієта для здоров'я серця: DASH Diet. Ця дієта передбачає, що ви скоротите споживання червоного м'яса і максимально відмовитеся від вживання алкоголю.

Ця дієта передбачає, що ви скоротите споживання червоного м'яса і максимально відмовитеся від вживання алкоголю. Найкраща дієта для схуднення: волюметрична дієта. Вона не обмежує вас у вживанні ваших улюблених продуктів: для досягнення успіху потрібна тільки сувора помірність!

дієта. Вона не обмежує вас у вживанні ваших улюблених продуктів: для досягнення успіху потрібна тільки сувора помірність! Найкраща стійка дієта: флекситаріанська дієта. Ця дієта далека від веганської, але для тих, хто ще не перейшов на рослинний раціон, гнучка дієта може бути хорошим варіантом для досягнення результату.

дієта. Ця дієта далека від веганської, але для тих, хто ще не перейшов на рослинний раціон, гнучка дієта може бути хорошим варіантом для досягнення результату. Найкраща багатонадійна дієта: скандинавська дієта. На скандинавській дієті ви звернетеся до рецептів з високим вмістом сезонних овочів і свіжих фруктів, цілого ряду цілозернових продуктів і великої кількості нежирних білків.

DASH Diet

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