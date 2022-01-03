Чим небезпечне підліткове недосипання

Як пов'язані сон і любов до солодкого? Фахівці виявили, що підлітки, що не висипаються, протягом навчального року в середньому споживають на два кілограми цукру більше, ніж діти з нормальним режимом відпочинку.

Вчені проаналізували режими сну та харчування 93 підлітків, які один тиждень спали ночами близько 6,5 години, а інший 9,5 години. Дослідники оцінили типи продуктів, які їли підлітки, а також виміряли кількість калорій, вміст макроелементів та глікемічний індекс, пише nytimes.

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Виявилося, що обидві групи споживали приблизно однакову кількість калорій. Однак недосипаючі підлітки їли більше швидких вуглеводів і цукромістких продуктів, особливо у вечірні години. Також вони їли менше фруктів та овочів протягом дня.

Дослідження показало, що підлітки, які страждають від недосипання, споживали щодня 12 додаткових грамів цукру. За навчальний рік набігало два зайві кілограми цукру в раціоні. Фахівці попереджають, що хворі на дієтичні звички, що виникають на тлі недосипання, збільшують ризик набору зайвої ваги та інших метаболічних проблем.

Чим небезпечне підліткове недосипання

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