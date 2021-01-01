Чим небезпечна пізня вечеря для організму

Їжа на ніч призводить до неприємних проблем зі здоров'ям. Американські вчені провели дослідження, щоб зрозуміти, якої шкоди завдає пізня вечеря.

Для дослідження експерти набрали добровольців, які протягом восьми тижнів харчувалася з 8 до 19 годин. Далі їх графік змінили, і вони почали харчуватися з 12 до 23 годин також протягом такого ж відрізка часу.

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Між двома періодами дослідження була зроблена перерва в п'ятнадцять днів. Результати приголомшили науковців. Під час другого періоду дослідження вчені виявили пряму залежність між часом останнього прийому їжі і набором жирової маси.

Виявилося, чим більше людина їсть на ніч, тим сильніше і швидше товстішає. Це пояснюється тим, що коли ми спимо, в нашому організмі змінюється синтез гормонів. Уві сні виробляється невелика кількість інсуліну. Тому глюкоза майже не виводиться і залишається в тілі, підвищуючи тим самим рівень холестерину і цукру в крові. Так шкідлива звичка їсти на ніч призводить до серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. На додаток, якщо ми пізно харчуємося, в організмі не встигають вироблятися гормони грелін і лептин, які дають нам відчуття ситості.

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