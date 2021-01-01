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Чим небезпечна пізня вечеря для організму
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Їжа на ніч призводить до неприємних проблем зі здоров'ям. Американські вчені провели дослідження, щоб зрозуміти, якої шкоди завдає пізня вечеря.
Для дослідження експерти набрали добровольців, які протягом восьми тижнів харчувалася з 8 до 19 годин. Далі їх графік змінили, і вони почали харчуватися з 12 до 23 годин також протягом такого ж відрізка часу.
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Між двома періодами дослідження була зроблена перерва в п'ятнадцять днів. Результати приголомшили науковців. Під час другого періоду дослідження вчені виявили пряму залежність між часом останнього прийому їжі і набором жирової маси.
Виявилося, чим більше людина їсть на ніч, тим сильніше і швидше товстішає. Це пояснюється тим, що коли ми спимо, в нашому організмі змінюється синтез гормонів. Уві сні виробляється невелика кількість інсуліну. Тому глюкоза майже не виводиться і залишається в тілі, підвищуючи тим самим рівень холестерину і цукру в крові. Так шкідлива звичка їсти на ніч призводить до серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. На додаток, якщо ми пізно харчуємося, в організмі не встигають вироблятися гормони грелін і лептин, які дають нам відчуття ситості.
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