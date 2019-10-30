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Чим корисні поцілунки: відповідь медиків

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Чому корисно цілуватись - фото 1
Чому корисно цілуватись

Поцілунки – це не просто приємна річ, а й корисна для здоров'я. Фахівці розповіли, чому варто цілуватися більше і як така ніжність з партнером впливає на організм.

Науковці заявили, що поцілунки здатні позитивно впливати не лише на психологічний, а й на фізичний стан людей. Все доволі просто, адже під час такого інтиму активізується кровообіг, посилюється дихання, а внутрішні органи отримують більше кисню.

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До того ж, поцілунки зменшують ризики артриту, артрозу, ревматизму та навіть мігреней. Тут допомагають гормони, які позитивно впливають на настрій, знижують рівень тривожності та стресу, а також загалом напруження.

Чому корисно цілуватись - фото 364744
Чому корисно цілуватись

Не варто забувати про те, що під час поцілунку залучено всі м'язи обличчя, тому приємні моменти з другою половинкою ще й уповільнюють процес старіння шкіри, адже до обличчя активніше надходить кров та виробляється колаген.

А от тривалі поцілунки допомагають знизити рівень алергічних реакцій та може знеболювати. І фінальною вишенькою та торті можна назвати статистику, за якою люди, які часто цілуються, живуть довше, аніж ті, хто цього не роблять.

Чому корисно цілуватись - фото 364745
Чому корисно цілуватись

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Джерело: newsyou
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