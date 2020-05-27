Чим корисне садівництво: учені здивували дослідженням

Чому корисно мати город або сад

Шанувальники садівництва та власники власного городу навіть не підозрюють про те, як їхнє захоплення позитивно впливає на здоров'я. Детальніше читайте далі.

Науковці з Університету Ексетера з Великобританії та Королівського об'єднання садівників дійшли до висновку, що регулярне перебування у саду та на природі дозволяє покращити самопочуття, а також стан здоров'я.

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"Все більше фактів на користь того, що доступ до зеленого чи прибережного простору покращує здоров'я та добробут. Наше дослідження є одним із найбільших на сьогодні, у якому розглядають переваги садівництва", – пояснює доктор Сіан Белл з Медшколи Університету Ексетера.

За її словами, доступ до саду чи подвір'я є справді важливим для самопочуття, а не лише для естетики. Тому не відмовляйтесь від можливості попрацювати на городі, адже це своєрідна терапія.

Чому корисно мати город або сад

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