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Чим корисне садівництво: учені здивували дослідженням

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Чому корисно мати город або сад - фото 1
Чому корисно мати город або сад

Шанувальники садівництва та власники власного городу навіть не підозрюють про те, як їхнє захоплення позитивно впливає на здоров'я. Детальніше читайте далі.

Науковці з Університету Ексетера з Великобританії та Королівського об'єднання садівників дійшли до висновку, що регулярне перебування у саду та на природі дозволяє покращити самопочуття, а також стан здоров'я.

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"Все більше фактів на користь того, що доступ до зеленого чи прибережного простору покращує здоров'я та добробут. Наше дослідження є одним із найбільших на сьогодні, у якому розглядають переваги садівництва", – пояснює доктор Сіан Белл з Медшколи Університету Ексетера.

За її словами, доступ до саду чи подвір'я є справді важливим для самопочуття, а не лише для естетики. Тому не відмовляйтесь від можливості попрацювати на городі, адже це своєрідна терапія.

Чому корисно мати город або сад - фото 406679
Чому корисно мати город або сад

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Джерело: newsyou.info
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