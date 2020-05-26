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Яке уміння допомагає бути щасливим: несподівана відповідь вчених

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Відчуття вдячності полегшує життя - фото 1
Відчуття вдячності полегшує життя

Є чимало речей, які необхідні людям для щастя, але є відчуття, яке можна виховати у собі, щоб краще почуватись. Детальніше читайте далі.

Дослідники з Університету Твенте в Нідерландах дійшли до висновку, що відчуття вдячності дозволяє бути щасливими. Воно здатне зміцнити психічне здоров'я та робити буття радісним.

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До того ж, це можна виховувати у собі, адже люди, які мають добре виражене відчуття вдячності, зазвичай, щасливіші, а також рідше страждають від різних психічних розладів.

Це уміння робить людей щасливими - фото 406287
Це уміння робить людей щасливими

Це підтвердило дослідження, що тривало упродовж 6 тижнів за участю 217 осіб, які проходили курс виховання у собі відчуття вдячності. Воно дозволяє отримувати задоволення від найпростіших речей, фокусуватись на хорошому, а також оцінювати події та вчинки людей. І це зовсім не якийсь сучасний психологічний трюк, адже це змушує людей створювати нове ставлення до життя, роблячи його яскравішим та приємнішим.

До слова, навіть 6-тижневий курс приніс відчутні результати та довготривалий ефект. До слова, це не означає, що варто ігнорувати будь-який негатив, адже його важливо визнавати та працювати над собою, але й не забувати про хороше.

Як зробити життя кращим - фото 406286
Як зробити життя кращим

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Джерело: medikforum
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