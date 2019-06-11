Чи є межа людській витривалості?

Навіть найшвидшим марафонцям в світі не вдалося перевершити цю межу / Svopi

У вчених виникло питання: чи є межа людської витривалості? Дослідження витрати енергії учасників великих спортивних змагань показало, що люди досягають однієї і тієї ж метаболічної межі.

Вчені оцінювали метаболізм учасників велогонки Race Across the USA. У перші дні спортсмени спалювали більше енергії, ніж в наступні. Це доводить, що організм може "знижувати" свій метаболізм.

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Аналогічна картина спостерігається і при інших серйозних фізичних випробування, наприклад, перехід через Антарктиду або Тур де Франс. Дослідники виявили, що навіть під час серйозних фізичних навантажень людина може спалювати максимум у 2,5 раза більше енергії, ніж витрачається на підтримання життєдіяльності в стані спокою. Далі організм починає руйнувати свої тканини, щоб заповнити дефіцит енергії. Навіть найшвидшим марафонцям в світі не вдалося перевершити цю межу.

Тренування витривалості

Цікаво, що межа витрати енергії, виявлена серед спортсменів, була лише трохи вищою, ніж метаболічні показники вагітної жінки. Тобто один і той самий механізм обмежує успіхи спортсмена і впливає на те, яких розмірів може досягти дитина в утробі матері.

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