На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чи вимагатимуть паспорт вакцинації в туристів, які планують подорожувати в ЄС
-
- 7
Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила заяву за підсумками спеціального онлайн-саміту, присвяченого боротьбі з пандемією. Йшлося про цифрові паспорти вакцинації проти коронавірусу. Чи знадобляться вони туристам для подорожей, читайте далі.
Ангела Меркель після онлайн-конференції лідерів ЄС, присвяченої пандемії COVID-19 та відбулася 25 лютого, заявила, що питання про паспорти вакцинації вже вирішене. Всі лідери країн-членів Євросоюзу згодні, що паспорти необхідно ввести, і вони повинні бути єдиними по всій території ЄС.
Це цікаво: Грузія скасовує карантин і відкриває кордони для туристів: правила в'їзду
За словами глави німецького уряду, вже проведена підготовча робота зі створення єдиного стандарту сертифікатів, але потрібно ще близько трьох місяців для вироблення остаточного варіанту. Єврокомісія вирішить, які саме дані будуть вносити у документ.
Вакцинація в Європі йде не завжди гладко, поставки вакцин затримуються, і поки тільки 5% населення отримали щеплення. Однак президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн підтвердила план вакцинації 70% дорослого населення ЄС до кінця літа. Наразі люди, що пройшли вакцинацію, не мають жодних переваг у порівнянні з тими, хто не пройшов, – щоб уникнути несправедливої дискримінації.
Введення паспортів вакцинації не означає, що вільно пересуватися по світу зможуть лише ті, у кого такі паспорти будуть.
"З цього питання поки не прийнято жодних політичних рішень", – повідомила Меркель.
Паспорт вакцинації не гарантує вільне пересування по світу
Вона зазначила, що наразі дітям не можна робити щеплення, тому що для них немає схвалених вакцин. Тому канцлер ФРН висловила припущення, що навіть після створення єдиного для ЄС паспорта вакцинації повинні бути доступні інші варіанти для мандрівників – наприклад, ПЛР-тести.
Меркель також додала, що мутації вірусу можуть потребувати регулярної вакцинації протягом тривалого проміжку часу.
Поки що в'їзд і виїзд в країни ЄС буде як і раніше обмежений тільки "необхідними поїздками" – йдеться в заяві саміту. Однак деякі країни ЄС все ж впускають туристів: українці можуть поїхати відпочити до Болгарії, а з 1 квітня – і на Кіпр, але тільки за умови негативного тесту ПЛР на коронавірус.
Читайте також: Стюардеса розповіла, як вибрати найкращі місця на борту літака
-
17:19Чи вимагатимуть паспорт вакцинації в туристів, які планують подорожувати в ЄС
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
16:32Джордж Клуні та Джулія Робертс знову зіграють разом у романтичній комедії
-
16:10Глядач у театрі вдарив Ніколь Кідман по обличчю: що сталося
-
15:44Ювілейний Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 позбувся обмежувача швидкості
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:15Як швидко назбирати гроші: чотири базових правила
-
14:46Ентузіасти створили більярдний кий, який ніколи не промахується: відео
-
14:17Лука: вийшов яскравий трейлер нового мультфільму від Pixar
-
13:45Оля Цибульська показала оголені груди: фото 18+
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
12:42Як поліпшити зір всього за три хвилини: лікарі назвали простий спосіб
-
12:12Тіна Кароль у прозорій сукні влаштувала спокусливу фотосесію посеред пустелі
-
11:44Принц Гаррі зізнався, чому насправді залишив королівське життя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:16На честь вакцини від коронавірусу назвуть рідкісний алмаз: фото
-
10:504G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
10:40Правила акції "4G Тягне Україною"
-
10:20Біллі Айліш відверто розповіла про болючі стосунки з відомим репером
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого
-
09:25Розвінчані популярні міфи про способи підвищення імунітету
-
08:58Найбільшу у світі колекцію віскі пустили з молотка майже за 10 мільйонів доларів
-
08:32Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно
-
08:12У Redmi назвали основний мінус висувних камер: раніше вони були фішкою їх смартфонів
- 26 лютого
-
21:49Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб схуднути: пояснення вчених
-
16:50ТОП 30 пісень, які шукали цього тижня в Shazam у всьому світі
-
13:20Найкращі серіали зими 2021 року: рейтинг новинок, які точно сподобаються
-
10:504G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 лютого
-
08:32Вода натщесерце зміцнює організм, але пити треба правильно
- 26 лютого
-
21:49Скільки разів на тиждень потрібно тренуватися, щоб схуднути: пояснення вчених
-
19:215 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос
-
16:20Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів
-
14:16Чому не варто відправляти співрозмовнику сумні смайлики: цікаве дослідження
-
11:19Цитати Любомира Гузара: вислови кардинала про життя, віру та Україну
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 лютого
-
07:12Що потрібно робити тим, хто хоче знизити рівень холестерину: 5 правил
- 25 лютого
-
21:48Чому учені рекомендують займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень
-
19:09Названо смартфони, які найбільше купували у 2020 році
-
16:21Як змінювалася одна з найпопулярніших молодих моделей світу Кендал Дженнер: 18+
-
14:16В Україні змінили правила перевезення дітей в автомобілі
-
11:18ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у творчості Лесі Українки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого
-
08:00Пісні на поезії Лесі Українки у сучасному виконанні: ТОП 10 інтерпретацій віршів поетеси
-
07:21Як прискорити свій метаболізм: 3 прості та дієві поради
- 24 лютого
-
21:2225 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:14ТОП 8 помилок, які ми допускаємо, користуючись мікрохвильовкою
-
15:16Напої, які обирають відомі героїні з кіно: ТОП 10 рецептів жіночих коктейлів
-
11:43ТЕСТ на Міжнародний День бармена: визнач, який твій ідеальний коктейль
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого