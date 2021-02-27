Чи вимагатимуть паспорт вакцинації в туристів, які планують подорожувати в ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила заяву за підсумками спеціального онлайн-саміту, присвяченого боротьбі з пандемією. Йшлося про цифрові паспорти вакцинації проти коронавірусу. Чи знадобляться вони туристам для подорожей, читайте далі.

Ангела Меркель після онлайн-конференції лідерів ЄС, присвяченої пандемії COVID-19 та відбулася 25 лютого, заявила, що питання про паспорти вакцинації вже вирішене. Всі лідери країн-членів Євросоюзу згодні, що паспорти необхідно ввести, і вони повинні бути єдиними по всій території ЄС.

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За словами глави німецького уряду, вже проведена підготовча робота зі створення єдиного стандарту сертифікатів, але потрібно ще близько трьох місяців для вироблення остаточного варіанту. Єврокомісія вирішить, які саме дані будуть вносити у документ.

Вакцинація в Європі йде не завжди гладко, поставки вакцин затримуються, і поки тільки 5% населення отримали щеплення. Однак президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн підтвердила план вакцинації 70% дорослого населення ЄС до кінця літа. Наразі люди, що пройшли вакцинацію, не мають жодних переваг у порівнянні з тими, хто не пройшов, – щоб уникнути несправедливої ​​дискримінації.

Введення паспортів вакцинації не означає, що вільно пересуватися по світу зможуть лише ті, у кого такі паспорти будуть.

"З цього питання поки не прийнято жодних політичних рішень", – повідомила Меркель.



Паспорт вакцинації не гарантує вільне пересування по світу

Вона зазначила, що наразі дітям не можна робити щеплення, тому що для них немає схвалених вакцин. Тому канцлер ФРН висловила припущення, що навіть після створення єдиного для ЄС паспорта вакцинації повинні бути доступні інші варіанти для мандрівників – наприклад, ПЛР-тести.

Меркель також додала, що мутації вірусу можуть потребувати регулярної вакцинації протягом тривалого проміжку часу.

Поки що в'їзд і виїзд в країни ЄС буде як і раніше обмежений тільки "необхідними поїздками" – йдеться в заяві саміту. Однак деякі країни ЄС все ж впускають туристів: українці можуть поїхати відпочити до Болгарії, а з 1 квітня – і на Кіпр, але тільки за умови негативного тесту ПЛР на коронавірус.

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