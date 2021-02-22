Стюардеса розповіла, як вибрати найкращі місця на борту літака

Популярна стюардеса і зірка у TikTok Сандра Джині Квон розповіла детально, як вибрати найкращі місця на борту літака. Дівчина записала відеоінструкцію для користувачів мережі.

У відео стюардеса заявила, що найкомфортнішими в салоні економкласу є чотири крісла: С, D, А та G на 49 ряду. Також дівчина уточнила, що, наприклад, місця біля ілюмінатора не підходять тим, хто відчуває незручності через те, що може контактувати з іншими пасажирами. А місця в середньому ряду не зручні з огляду на тісноту і сусідство пасажирів по обидві сторони.

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Крім цього, Квон розповіла, що у 41 і 57 рядах, які є останніми на борту, не опускаються спинки крісел. А на 30 і 44 місцях пасажири не зможуть розмістити ручну поклажу через розташування аварійних виходів. Ряди з 44 по 48 можуть спричиняти дискомфорт, оскільки поблизу є туалети.

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