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Стюардеса розповіла, як вибрати найкращі місця на борту літака

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Стюардеса розповіла, як вибрати найкращі місця на борту літака - фото 1

Популярна стюардеса і зірка у TikTok Сандра Джині Квон розповіла детально, як вибрати найкращі місця на борту літака. Дівчина записала відеоінструкцію для користувачів мережі.

У відео стюардеса заявила, що найкомфортнішими в салоні економкласу є чотири крісла: С, D, А та G на 49 ряду. Також дівчина уточнила, що, наприклад, місця біля ілюмінатора не підходять тим, хто відчуває незручності через те, що може контактувати з іншими пасажирами. А місця в середньому ряду не зручні з огляду на тісноту і сусідство пасажирів по обидві сторони.

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Крім цього, Квон розповіла, що у 41 і 57 рядах, які є останніми на борту, не опускаються спинки крісел. А на 30 і 44 місцях пасажири не зможуть розмістити ручну поклажу через розташування аварійних виходів. Ряди з 44 по 48 можуть спричиняти дискомфорт, оскільки поблизу є туалети.

Якщо відео не відтворюється, перейдіть за посиланням!

@jeenie.weenie

#cabincrewlife

♬ Original sound - Sandra Jeenie Kwon

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