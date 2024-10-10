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Чи вдасться відремонтувати Apple Watch Series 10: що показав розбір гаджета

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Apple Watch Series 10 оцінили на ремонтопридатність - фото 1
Apple Watch Series 10 оцінили на ремонтопридатність / Apple

Минулого місяця відбулася презентація Apple Watch Series 10, і тепер нарешті настав час поглянути на нього зсередини.

Все тому, що iFixit опублікував відео розбирання 46-міліметрової версії, і воно досить захоплююче. Більше про нього розповіли у GSMArena.

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Щоб потрапити всередину годинника, потрібно скористатися щілиною, яка становить 0,176 міліметра в діаметрі, і просто колупати, колупати, колупати і продовжувати колупати – попередньо застосувавши тепло. Знявши корпус, можна побачити ємність акумулятора 327 мАг, а також досить гігантський розмір Taptic-двигуна – він становить третину від розміру батареї.

Фахівці розібрали Apple Watch Series 10: дивіться відео

До речі, про акумулятор, він тримається на місці за допомогою клею – звичайного, нічого особливого. Сенсори дуже складно ремонтувати, а сам розмір Apple Watch робить будь-який ремонт дуже складним.

Ось чому iFixit оцінив його ремонтопридатність лише на 3 бали з 10, де 0 – найгірша ремонтопридатність, а 10 – найлегше полагодити.

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Звернімо увагу, що новенькі AirPods 4 отримали 0 з 10 за ремонтопридатність. Що стосується AirPods Max з USB-C, то в них оцінка значно краща – 6 з 10.

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