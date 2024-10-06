Експерти розібрали нещодавно презентовані AirPods: ремонтувати чи відразу викинути

Минулого місяця Apple анонсувала AirPods 4 та AirPods Max з USB-C. І от команда iFixt уже встигла поділитися своїми розбірками.

Коротко кажучи, жодна з нових моделей AirPods не пропонує поліпшень з точки зору ремонтопридатності. Маленькі AirPods 4 потребують спеціального джиг-тримача, який утримує їх на місці, в той час, як теплова гармата допомагає послабити клей, щоб відкрити верхню половину навушників, пише GSMArena.

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Після цього ми бачимо компоненти динаміка та акумулятора, оточені купою клею.

Відкриття нижньої частини навушника є набагато складнішим завданням і потребує ножа, щоб розрізати навушник. Єдина відмінність між AirPods 4 і AirPods 4 з ANC – більший внутрішній мікрофон.

Зарядний чохол також вперто не відкривається і вимагає багато тепла та зусиль, перш ніж ви зможете дістатися до компонентів всередині. Акумулятор ємністю 345 мАг всередині кейса також дуже складно витягти, оскільки він не має витяжних вкладок. Всі ці фактори залишають AirPods 4 з попередньою оцінкою ремонтопридатності 0 з 10.

Що показало розбирання нових AirPods: дивіться відео

Ремонт нових AirPods Max з USB-C набагато простіший, але він все одно вимагає багато тепла і витягування компонентів твердою рукою. Всередині ключові компоненти майже ідентичні AirPods Max першого покоління: трохи більше клею, щоб утримувати компоненти, і зарядний порт USB-C замість роз'єму Lighting.

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AirPods Max з USB-C отримали попередню оцінку ремонтопридатності 6 з 10.