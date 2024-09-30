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Дряпали, палили, згинали: дивіться, як iPhone 16 Pro Max проходив тест на міцність
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iPhone 16 Pro Max доступний понад тиждень, і Зак Нельсон з JerryRigEverything не гаяв часу, піддаючи його жорстокому тесту на міцність. Дивіться, чи впорався гаджет з цим!
Опублікований в мережі, тест Нельсона вже зібрав майже 3 мільйони переглядів. Це свідчить про те, що багато людей дуже хочуть побачити, як найновіший, найбільший і найдорожчий iPhone від Apple витримує шквал зловживань, включаючи дряпання, спалювання і згинання.
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Важко дивитися, як Нельсон тягне лезо свого канцелярського ножа по iPhone 16 Pro Max – насправді важко дивитися, як він тягне його по будь-якому іншому пристрою, що трапляється йому на шляху, – але ця вправа принаймні дає певне уявлення про міцність скла та рами, коли вони піддаються таким екстремальним діям.
Популярний ютубер звернув увагу на нещодавню заяву Apple про те, що цьогорічний скляний дисплей Ceramic Shield на 50% міцніший за керамічний екран першого покоління і вдвічі міцніший за скло будь-якого іншого смартфона, але він все одно виявив, що його відносно легко подряпати, використовуючи різні інструменти.
У характерній манері Нельсон підкидає кілька сухих докорів у бік Apple під час свого тесту на міцність. Наприклад, це сталося, коли він досліджував три об'єктиви камер на задній панелі пристрою: "Камери вишикувалися таким чином, щоб знімати просторове відео для трьох людей, які володіють Vision Pros", додавши: "Я б визнав, що зйомка зі швидкістю 120 кадрів в секунду (fps) в 4K також була б надзвичайно вражаючою, якби Samsung не зробила це першою у своєму S24 Ultra. Але ви знаєте, як це відбувається в Apple – вчорашні технології за завтрашніми цінами".
Як iPhone 16 Pro Max проходив тест на міцність: дивіться відео
Як завжди, на сцену виходить відкрите полум'я, яке Нельсон тримає проти дисплея iPhone 16 Pro Max. Вражає те, що після більш ніж 10 секунд горіння дисплей не демонструє жодних очевидних ознак погіршення, хоча, як каже ютубер, краще не намагатися робити це вдома.
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Після того, як торішній тест на вигин iPhone 15 Pro Max показав шокуючий результат, коли заднє скло розбилося на першому ж вигині, нам було особливо цікаво подивитися, як справи в iPhone 16 Pro Max. Чи витримав він? Що ж, вам доведеться подивитися відео, щоб дізнатися...
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