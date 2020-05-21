Чи варто зберігати помідори у холодильнику: відповідь учених

Чи можна тримати помідори в холодильнику

Німецькі дослідники вирішили перевірити, чи впливає на смак помідорів місце, де їх зберігають. Виявилось, що все значно простіше, аніж може здаватись.

Існує чимало думок про те, як правильно зберігати овочі: хтось відстоює можливість тримати просто на кухні в окремих шухлядах, а хтось радить використовувати для цього лише холодильник.

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Врешті дослідники з одного з один з найпрестижніших у Німеччині та у світі Геттінгенського університету вирішили визначити, чи взагалі змінюється смак томатів від того, як їх зберігають.

Чи впливає на смак помідорів місце зберігання

Учені проаналізували смакові особливості нових томатів, покладаючись на групу людей, які описували смаки цієї ягоди. Вони зважали на відмінності у кислотності, солодкості та соковитості помідорів. Виявилось, що зберігання не суттєво змінило смак томатів, адже все залежить зовсім від іншого.

"Саме сорт томатів впливає на смак. Тому створення нових сортів може стати кроком для покращення смаку помідорів", – підсумувала одна із головних авторів дослідження Лариса Канскі.

Томати можна тримати будь-де

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