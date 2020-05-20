Популярні помилки у харчуванні, які заважають схуднути

Літо вже не за горами, тож чимало людей вирішили покращити свій вигляд до спекотного сезону. Однак навіть фізична активність і правильне харчування не завжди можуть працювати ефективно, якщо є такі шкідливі звички.

Трапеза перед гаджетам. Коли під час трапези ви зосереджуєтесь на інших справах, приміром, дивитесь серіал, читаєте книжку чи просто гортаєте стрічку новин, то не помічаєте, скільки їсте.

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Беззмістовна їжа. Цей пункт дуже тісно пов'язаний з попереднім, адже неуважність до їжі справді може викликати переїдання. Зосереджуйтесь на трапезі, насолоджуйтесь тим, що їсте. Це займе трохи більше часу, ніж звичний перекус, але допоможе швидше відчути ситість та задоволення від смаколиків.

Звички, які заважають схуднути

Відсутність режиму харчування. Важливо дотримуватись регулярного розкладу основних прийомів їжі, щоб не виникало бажання перекусити упродовж дня.

Дивні дієти. Не існує чарівної палички, яка дозволить схуднути за кілька днів і не повернути всіх втрачених кілограмів. Тому такі гасла дієт не повинні викликати у вас довіри. Тим більше, що популярні раціони не найкраще впливають на стан здоров'я. Найкращий варіант – збалансоване харчування.

Звички, які заважають схуднути

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