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5 причин перенести тренування на ранок
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Коли вранці спрацьовує будильник, вправи часто – останнє, що вам потрібно. Але виконати їх варто, тому що ранкові вправи мають багато переваг для здоров'я та дозволяють скинути зайві кілограми.
Ось 5 вагомих причин, чому ранок – найкращий час для тренування.
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1. Мозок стає ефективнішим
Вранці у багатьох на думці тільки одне: перша кава дня. Але потрібно розуміти, що починати ранок з кави – не завжди найкраща ідея. Натомість ранкові вправи змушують мозок рухатися не гірше, ніж кава. Як пояснює Стефан Шнайдер, дослідник мозку зі спортивного університету Кельна, спорт сприяє здатності до концентрації та логічного мислення. Ефект може триматися аж до 10 годин. Кава такого результату не принесе.
2. Циркуляція і кровотік стимулюються
Після тренування метаболізм працює на повній швидкості, а це означає, що калорії можна спалювати швидше й ефективніше. Тому ранкові вправи особливо рекомендуються всім, хто хоче схуднути. Спортивна активність також покращує кровообіг у серцево-судинній системі.
3. Виконання вправ натщесерце сприяє схудненню
Вправи на порожній шлунок позитивно впливають на втрату ваги: якщо ви виконуєте вправи перед першим прийомом їжі на день, організм змушений використовувати наявні запаси жиру для отримання енергії, оскільки йому не вистачає глюкози, засвоюваної з їжею.
4. Бігова доріжка порожня
У містах найпопулярніші бігові маршрути в годину пік більше схожі на автостраду. Спонтанні спринти або біг пліч-о-пліч? Однак вранці маршрут зазвичай вільний. Це дозволяє ногам виконувати вправу, не турбуючись про складні маневри. Якщо ви тренуєтеся в спортзалі, у вас також буде більше простору.
5. Увечері більше часу
У тих, хто використовує ранкові години для тренувань, ввечері з'являється більше часу для інших хобі. І їм більше не потрібно відмовляти своїм друзям фразами типу "На жаль, сьогодні ввечері я не можу – у мене тренування". Поки інші все ще мучать себе тренуваннями після довгого робочого дня, можете бути впевнені, що ви вже виконали всі свої "обов'язки". Це гарне почуття.
Спробуйте й ви починати свій ранок з тренувань. Це дозволить почуватися відмінно протягом усього робочого дня.
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