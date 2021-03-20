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Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді

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Вмивання - фото 1
Вмивання / pinterest

Часто люди нехтують очищенням шкіри обличчя або вважають, що достатньо протерти обличчя міцелярною водою. Звідси питання, – а чи потрібно вмиватися водою взагалі?

Чистота – запорука сяючої, вмитої росою шкіри, без єдиного недоліку. Очищення не тільки прибирає омертвілі тканини, але і розм'якшує шкіру. Після вмивання компоненти з сироваток або есенцій набагато краще вбираються, пише

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Найшкідливіший міф – вранці не потрібно вмиватися. На захист такої думки притягують доводи, що засоби нічного догляду будуть продовжувати працювати. Сильнодійні компоненти нічного догляду не дарма наносять перед сном і вранці їх необхідно змити. Деякі з них викликають чутливість до сонця і можуть спровокувати сонячні опіки. Наприклад, ретинол і гліколева кислота.

Також деякі нічні креми і маски діють за принципом оклюзії. Тобто вони запечатують всі поживні компоненти попереднього догляду і не дають їм випаровуватися. Залишати їх після сну на обличчі не тільки нерозумно, а й шкідливо. Ще одне часте питання, – чи потрібно вмиватися вранці, адже я вдома в ліжку і немає ніякого бруду.

По-перше, на ваших простирадлах і подушках живуть бактерії. По-друге, ви потієте вночі. У повітрі літає домашній пил, іноді цвіль, яка осідає на обличчі. Ви дійсно не хочете це змити вранці?

Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді - фото 452281

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