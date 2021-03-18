У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає

Вчені з університету Бостона провели нове дослідження, в якому з'ясували, що жінка стає найкрасивішою в 38 років. Цифра збільшилася, оскільки раніше вважалося, що жіноча краса розквітає в 33.

Перш ніж зробити такий висновок, експерти вивчили дані жінок, які потрапили в різні випуски журналу People за останні 20 років. При цьому автори експерименту заявляють, що 38 – далеко не остаточна цифра, повідомляє backpagehome.

І ще: Як час змінює людей: ефектні фото перевтілень

Наприклад, такі світові знаменитості як Шерон Стоун (63 роки), Джулія Робертс (53 роки), Мішель Пфайффер (62 роки) своїм прикладом демонструють, що краса і молодість можуть зберегтися практично в будь-якому віці.

Відзначимо, що раніше доволі тривалий проміжок часу існував міф, що після 30 років краса жінки поступово йде на спад. Однак вчені цим науковим дослідженням спростували популярному оману.

Це цікаво: Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся