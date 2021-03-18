На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає
-
- 49
Вчені з університету Бостона провели нове дослідження, в якому з'ясували, що жінка стає найкрасивішою в 38 років. Цифра збільшилася, оскільки раніше вважалося, що жіноча краса розквітає в 33.
Перш ніж зробити такий висновок, експерти вивчили дані жінок, які потрапили в різні випуски журналу People за останні 20 років. При цьому автори експерименту заявляють, що 38 – далеко не остаточна цифра, повідомляє backpagehome.
І ще: Як час змінює людей: ефектні фото перевтілень
Наприклад, такі світові знаменитості як Шерон Стоун (63 роки), Джулія Робертс (53 роки), Мішель Пфайффер (62 роки) своїм прикладом демонструють, що краса і молодість можуть зберегтися практично в будь-якому віці.
Відзначимо, що раніше доволі тривалий проміжок часу існував міф, що після 30 років краса жінки поступово йде на спад. Однак вчені цим науковим дослідженням спростували популярному оману.
Це цікаво: Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
17:12У США собака викрала джип і врізалася на ньому в музей: епічні фото
-
16:52Популярна блогерка з Японії виявилася 50-річним байкером (фото)
-
16:42На американця відкрили 18 кримінальних справ через екстремальні стрибки на пікапі Ram
-
16:215 причин, коли дійсно потрібно звернутися до психолога
-
16:09Каньє Вест став найбагатшим афроамериканцем у США: у скільки оцінюють його статки
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:51Дуа Ліпа повторила образ Наомі Кемпбелл у мінісукні Versace: спокусливе фото
-
15:20У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
14:21Аукціон небаченої щедрості: Sony роздасть ще 10 безплатних ігор для PlayStation
-
13:42А як же Алекс? Дженніфер Лопес дала привід для чуток про новий роман
-
13:14Вчені підрахували вік найдовшої річки Євразії
-
12:52Розвінчані популярні міфи про правильний сніданок
-
12:25У Києві вводять локдаун: скільки триває і що заборонено
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:55Бургер з McDonald's зберігали 17 років: це відео підкорює TikTok
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
10:55Забудь про зелений: Біллі Айліш кардинально змінила стиль
-
10:29Чи буде в Україні новий локдаун: відповідь Степанова
-
09:52Погода в Україні 18 березня: точний прогноз по містах
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
08:50Як час змінює людей: ефектні фото перевтілень
-
08:31Названо неочікувану причину появи зайвої ваги
-
07:49Найдивніший автомобіль у світі виставили на аукціон: фото
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
- 17 березня
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців
- 16 березня
-
21:48Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад
-
19:30Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен
-
16:21Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
-
14:40Голос країни 2021: які учасники потрапили в команди 11 сезону
-
11:45Гороскоп на квітень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 березня
-
07:19Цей старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів, і ось чому
- 15 березня
-
20:42Схуднути раз і назавжди: 5 секретів спортивної фігури
-
18:00Голлівудські актори у своїй першій та крайній на цей момент ролі
-
14:45Для релаксу і міцного здоров'я: названі корисні властивості какао
-
11:15Греммі 2021: оголошені найкращі пісні та співаки року
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 березня
-
08:50Голос країни 11 сезон 8 випуск: як пройшли перші вокальні бої учасників
- 14 березня
-
20:50Дівчина тижня: розкута американська модель Рейчел Кук, яка обожнює голі фото (18+)
-
17:55Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону