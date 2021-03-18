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У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає

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Жіноча краса - фото 1
Жіноча краса / palaren

Вчені з університету Бостона провели нове дослідження, в якому з'ясували, що жінка стає найкрасивішою в 38 років. Цифра збільшилася, оскільки раніше вважалося, що жіноча краса розквітає в 33.

Перш ніж зробити такий висновок, експерти вивчили дані жінок, які потрапили в різні випуски журналу People за останні 20 років. При цьому автори експерименту заявляють, що 38 – далеко не остаточна цифра, повідомляє backpagehome.

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Наприклад, такі світові знаменитості як Шерон Стоун (63 роки), Джулія Робертс (53 роки), Мішель Пфайффер (62 роки) своїм прикладом демонструють, що краса і молодість можуть зберегтися практично в будь-якому віці.

У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає - фото 452043

У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає - фото 452044

У якому віці розквітає жіноча краса: ця цифра вражає - фото 452045

Відзначимо, що раніше доволі тривалий проміжок часу існував міф, що після 30 років краса жінки поступово йде на спад. Однак вчені цим науковим дослідженням спростували популярному оману.

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