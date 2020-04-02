Розвінчаний міф про уразливість коронавірусу до спеки

Підвищення температури повітря і настання тепла, на жаль, не завадить поширенню коронавірусу в Україні.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта. За його словами, ймовірне зменшення захворюваності в теплу пору року обумовлено тим, що люди не будуть контактувати один з одним так близько, як це відбувається в холодну пору року.

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"Вірус не любить холод, він любить людей і передається через повітря від хворої до здорової людини. Чому взимку збільшується кількість респіраторних захворювань? Тому що люди частіше контактують один з одним. Щодо тепла, в Таїланді та Сінгапурі, де температура повітря +25+28, теж був спалах коронавірусу. Тепло не заважало йому поширюватися", – зазначив Курпіта.

"Так, на сонці крапельки вірусу висихають швидше, але влітку люди більше бувають на свіжому повітрі, відстань більша один від одного, є вітер, тому вірус може не передаватися так швидко, як взимку", – припустив лікар.

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