Чи справді йога допомагає попрощатись з тривожністю

Йогу часто рекомендують, як спосіб не лише тримати власне тіло у формі, а й позбутись наслідків стресу. Американські науковці вирішили перевірити, чи справді це так.

Дослідники зі США організували дослідження, щоб визначити найкращий спосіб позбутись стресу, а також нав'язливого відчуття тривоги та страху. Для цього учені обрали курс керування стресу, когнітивно-поведінкову терапію (КПТ) та кудаліні-йогу (сучасний напрям йоги, де поєднується медитація та фізичні навантаження).

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Упродовж 12 тижнів три групи добровольців випробовували на собі по одному зі способів. Виявилось, що 33% піддослідних, які навчались керувати стресом, відчули покращення у своєму житті. Тим часом найефективнішим виявився метод КПТ, адже позитивна динаміка простежувалась у 71% осіб. А от йога дозволила попрощатись з симптомами 54% добровольців.

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