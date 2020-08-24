Ці ознаки свідчать про слабкий імунітет

Лікарі назвали три ознаки, які сигналізують про те, що імунітет ослаблений і не готовий протистояти різним інфекціям і вірусам.

Ви хворієте частіше і одужує важче. Це очевидна ознака слабкого імунітету. Організм не може протистояти бактеріям, грибкам і вірусам. Експерти стверджують, що якщо ви хворієте на застуди частіше, ніж три рази на рік, то це ознака слабкого імунітету. Також довше заживають травми і порізи.

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Постійна перевтома. Якщо ви часто відчуваєте втому і не можете виспатися, то це може бути ознакою того, що імунітет постійно намагається побороти якусь хворобу. Для виконання всіх функцій організму потрібна енергія, а ослабленій імунній системі потрібно більше енергії, ніж зазвичай.

Проблеми з травленням. Як стверджують фахівці з Університету Джона Хопкінса, багато в чому імунітет залежить від стану кишечника. Корисні бактерії кишечника виділяють антитіла та інші необхідні для зміцнення імунітету речовини. Якщо є дисбактеріоз, то організм більш схильний до аутоімунних і запальних захворювань.

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