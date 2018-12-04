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Експерти назвали продукти, які мають бути в раціоні жінки
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Протягом більшої частини життя у жінки проходить менструальний цикл, який щомісяця готує її до зачаття, а потім до періоду менопаузи. Все це означає, що жіноче харчування повинно бути ретельно спланованим і продуманим.
Фахівці розповіли про продукти, які обов'язково потрібно включити до свого раціону прекрасній половині людства.
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Багата залізом зелень є також натуральним і природним джерелом кальцію, який допомагає нашим кісткам. Крім цього у зелені багато магнію, вітаміну K, вітаміну C і фітонутрієнтів, які забезпечують здоров'я кісток. Їжте більше шпинату, петрушки, кінзи, кропу.
Бурий рис, гречка, кіноа, цільнозерновий хліб приносять в наш організм більше клітковини. Також не варто забувати, що цільні зерна покращують травлення. Коли травна система чиста і працює як годинник, ви не будете відчувати метеоризм, запори і навіть можете уникнути раку товстої кишки.
Не просто так дієтологи рекомендують перекушувати горіхами. Горіхи – це джерело необхідних вітамінів, мінералів і здорових жирів, вони гарні для здоров'я кісток і поліпшення роботи мозку і пам'яті. Наприклад, мигдаль містить магній і кальцій для зміцнення кісток, а волоські горіхи – джерело омега-3 жирних кислот. Тому сміливо кидайте у свою сумочку пакетик несолених не смажених горіхів.
Виявляється, цибуля має дивовижні властивості для зміцнення кісток, тому що містить певний тип поліфенолу, який підвищує здоров'я кісток. Дослідники наголосили на тому, що щоденне вживання цибулі допомагає збільшити кісткову масу аж на 5%. Також дослідники вивчали вплив цибулі на жінок старше 50 років і з'ясували, що у тих, хто регулярно вживає цибулю, ризик перелому стегна на 20% нижчий, ніж у тих, хто її не їсть.
Практично кожна жінка хоче зберегти молодість. Якщо хочете сповільнити процес старіння, додайте до свого раціону чорницю. Ця ягода містить унікальну омолоджуючу речовину, але крім цього вона також запобігає погіршенню пам'яті, підтримує рівень артеріального тиску та покращує опорно-рухову систему. А антиоксиданти, що містяться в чорниці, борються з вільними радикалами.
Тофу – дуже поживний продукт, який збагачений білком і залізом. Він також містить такі мінерали, як марганець, фосфор і селен, які зміцнюють кістки. Також можна включити до свого раціону соєве молоко, адже цей продукт є хорошим джерелом кальцію.
Починайте свій день з вівсяної каші. Єдина умова – вона повинна готуватися з цільного зерна. Овес допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину, оскільки він багатий на розчинну та нерозчинну клітковину. Втрата ваги, поліпшення травлення і підтримання рівня холестерину в крові – ось тільки деякі з переваг, які можна отримати від вживання вівса.
Помідори допомагають запобігти раку молочної залози та шийки матки. Крім цього, вони також сприяють здоров'ю серця і захищають від серцево-судинних захворювань.
Банани не менш корисні для організму. Цей солодкий фрукт багатий калієм, який підтримує серцево-судинну систему. Також банани – відмінне джерело природної енергії, оскільки містять різні вітаміни, мінерали та вуглеводи. Вони також сприяють здоров'ю кишківника.
Яблука, особливо сезонні, містять кверцетин – антиоксидант, який допомагає підвищити здатність організму боротися з хворобами. Ці рум'яні фрукти також сприяють поліпшенню роботи мозку, схудненню, нормалізації рівня холестерину в крові. До речі, ті, хто хоче скинути зайву вагу, повинні включити у свій раціон яблука, оскільки вони допомагають задовольнити голод.
Льон містить масу омега-3 жирних кислот, клітковини, лігнінів (протитуберкульозне з'єднання) і вважається одним з найкращих продуктів для жіночого здоров'я. Вживання лляного насіння допомагає знизити больові синдроми при менструаціях, поліпшити репродуктивну функцію, знизити прояви ПМС і також є профілактикою раку молочної залози.
Зелений чай допомагає в боротьбі з раком і серцево-судинними захворюваннями, запобігає деменцію (недоумство), діабет і інсульт. Зелений чай також допомагає боротися зі втомою.
Вода – найкраща подруга. Вона повинна стати щоденним ритуалом! Вода допомагає зберегти шкіру сяючою і здоровою, прибрати токсини з організму і збільшити енергію. Для ефекту потрібно випивати щонайменше 8-10 склянок чистої води в день.
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