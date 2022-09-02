Чи шкодять зору окуляри та контактні лінзи: відповідь експертів

Чимало людей вважає, що носіння окулярів чи контактних лінз є лише не лише покращують зір, а й негативно впливають на очі. Чи справді це так - читайте далі.

Якщо ваш зір погіршується, то саме час звернутися до окуліста, щоб перевірити стан очей та підібрати окуляри, лінзи чи відповідне лікування. Але дуже багато хто вважає, що носіння окулярів може зашкодити. Тому експерти з платформи доказової медицини Бережи себе дали доволі чітку відповідь на цю бентежну тезу.

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Американська академія офтальмології запевняє: використання окулярів або контактних лінз не погіршує зір та не призводить до захворювань очей. Ба більше, якщо тобі потрібні окуляри, щоби читати чи краще бачити на відстані, важливо їх використовувати, щоби не напружувати очі та забезпечити найкращий зір, – наголошують фахівці.

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Навіть носіння окуляри за неправильним рецептом не шкодить зору. Це дійсно може додати напруги на очі чи викликати головний біль, однак після зняття окулярів все знову буде в порядку.

Тому перевіряйте періодично зір та не соромтесь носити контактні лінзи чи окуляри, підібрані для вас за правильним рецептом.

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