10 продуктів, якими можна "заїдати" стрес

Чимало людей у намаганні зняти напругу звертаються до смаколиків. Але часто таку їжу важко назвати корисною, через що організм отримує подвійне навантаження. Тому розповідаємо, якими продуктами можна "заїдати" стрес без шкоди для себе.

Не існує секретної страви, яка могла б за мить позбавити напруги та негативних емоцій. Зате деякі смаколики можуть справді покращити самопочуття. Варто зауважити, що не йдеться про піцу, снеки чи тонни морозива, бо вони здатні посилити стрес. Тому експерти з платформи доказової інформації про здоров'я під час війни "Бережи себе" поділились продуктами, які позитивно впливають на нервову систему.

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10 продуктів, якими можна заїдати стрес

Яйця Субпродукти Петрушка Жирна риба Тахіні (кунжутна паста) Броколі Часник Соняшникове насіння Чорниця Ромашка

Детальніше про користь кожного з цих продуктів дізнавайтесь у зручному форматі:

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