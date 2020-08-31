Чи шкідливо їсти ввечері при схудненні: поставлено крапку у вічному питанні

Вчені вважають, що для організму приймати їжу найкраще днем, згідно з природним ритмом, оскільки саме вранці калорії використовуються найефективніше.

Це також важливо при схудненні, йдеться в статті вчених. Так, споживання великої кількості калорій пізно увечері призводить до збільшення ваги, ймовірно, через нижчу регуляцію апетиту у цей час доби. І навпаки, споживання більшої частини калорій вранці сприяє втраті ваги.

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Як вказують автори статті, дослідження на людях, чиї циркадні ритми були навмисно порушені або вченими, або через синдром нічного переїдання, показало, що організм людини дійсно віддає перевагу їжі вдень. Також з'ясувалося, що у тих, хто їсть зранку, вищий рівень фізичної активності, в порівнянні з тими, хто пропускає сніданок. Дослідники припускають, що теоретично ранковий прийом їжі дає більше сил і енергії протягом дня.

При цьому вечірнє споживання калорій не сприяє активності і навіть може порушити циркадні ритми, що підсилює відчуття втоми наступного дня.

Їжа

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