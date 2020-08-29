Яка кількість вина все ж корисна для здоров'я

Помірна кількість алкоголю здатна не нашкодити, а навпаки, знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. До такого висновку прийшли вчені.

Якщо до цього питання підійти з усією обережністю, то можна отримати від нього максимальну користь. Щоб не обмежувати себе в усьому, але знати правильну міру.

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Один келих вина на день може позитивно відбитися на здоров'ї серця, стверджують експерти. Згідно з їхнім дослідженням, це на 50 відсотків знижує ризик серцево-судинних захворювань. Також ще один експеримент показав, що жінки, які п'ють рідко, але у великих кількостях, на 18 відсотків менше схильні до серцевого нападу. В цьому дослідженні взяли участь більше 35 тисяч жінок.

Фахівці впевнені, що не має значення міць алкоголю: і в 300 мілілітрах пива, і в 125 мілілітрах вина, і в 40 мілілітрах віскі міститься приблизно однакова кількість спирту. А вчені зі США прийшли до висновку, що сухе червоне вино допомагає побороти психічні розлади і поганий настрій.

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