Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня

  • 153
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 21 червня: в Україні виявлено 36 560 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня - фото 411319

За попередню добу було зафіксовано 735 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 21 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 881 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 79 05 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 36 560
Одужали 16 508
Померли 1 002

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4324) та в місті Києві (4325). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 647

Волинська область

 1 782

Дніпропетровська область

 1 042

Донецька область

 362

Житомирська область

 1 257

Закарпатська область

 2 149

Запорізька область

 554

Івано-Франківська область

 2 015

Кіровоградська область

 620

Київ

 4 325

Київська область

 2 208

Львівська область

 3 780

Луганська область

 72

Миколаївська область

 358

Одеська область

 1 266

Полтавська область

 291

Рівненська область

 2 872

Сумська область

 257

Тернопільська область

 1 688

Харківська область

 1 805

Херсонська область

 186

Хмельницька область

 622

Чернівецька область

 4 324

Черкаська область

 603

Чернігівська область

 475

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-06-2020:

Захворіли 8 922 073
Одужали 4 737 658
Померли 466 871

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 274
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 382
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2389949
Загрузка...
Новини