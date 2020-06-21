Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 неділі, 21 червня: в Україні виявлено 36 560 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 735 нових випадів COVID-19. Станом на ранок 21 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 881 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 79 05 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 36 560 Одужали 16 508 Померли 1 002

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (4324) та в місті Києві (4325). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 647 Волинська область 1 782 Дніпропетровська область 1 042 Донецька область 362 Житомирська область 1 257 Закарпатська область 2 149 Запорізька область 554 Івано-Франківська область 2 015 Кіровоградська область 620 Київ 4 325 Київська область 2 208 Львівська область 3 780 Луганська область 72 Миколаївська область 358 Одеська область 1 266 Полтавська область 291 Рівненська область 2 872 Сумська область 257 Тернопільська область 1 688 Харківська область 1 805 Херсонська область 186 Хмельницька область 622 Чернівецька область 4 324 Черкаська область 603 Чернігівська область 475

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-06-2020:

Захворіли 8 922 073 Одужали 4 737 658 Померли 466 871 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020