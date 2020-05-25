Три способи зберегти радість у стосунках

На початку романтичної історії люди не замислюючись роблять один одного щасливими. Як зберегти цей настрій, якщо пара разом вже не перший рік?

Цінувати вчинки партнера

Дослідження показують, що чим частіше партнери дякують один одному, тим щасливіші і міцніші стосунки. Згодом люди починають сприймати своїх близьких як даність і перестають помічати те хороше, що робить кохана людина. Такого робити не варто.

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Разом експериментувати і розважатися

Експеримент психолога Артура Арона показав, що пари, які разом пробували нові хобі, ігри або були в несподіваних ситуаціях, були щасливіші за тих, хто ділив тільки повсякденні обов'язки. Радість кожного партнера від смішних і незвичних спільних занять стає загальною для обох.

Займатися сексом

Люди, які довго живуть разом, настільки зближуються, що перестають спокушати один одного і втрачають інтерес до того, хто завжди поруч. Згідно з дослідженнями, хороший секс покращує і зміцнює стосунки, дозволяє підтримувати емоційний зв'язок.

Щаслива пара

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