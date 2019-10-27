Дієтологи назвали смачний раціон для довголіття

Учені розповіли, як харчуватися, щоб продовжити молодість та тривалість життя. Не обов'язково кардинально себе обмежувати та забувати про смаколики.

Дієтологи дійшли до висновку, що ідеальним прикладом раціону є стиль харчування мешканців Апеннінського півострова в Італії. Його легко можна назвати чудовим для довголіття та самопочуття. І це не дивно, адже італійці лідирують серед багатьох країн за тривалістю життя: у середньому жінки тут живуть по 85 років, а чоловіки - по 81. І це не секрет, що ключовим фактором є якісне та правильне харчування.

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У раціоні італійців чимало продуктів з білком, антиоксидантами, фолієвою кислотою та вітамінами Е і А. Також медики радять не забувати про зелень, салати, а також достатній прийом води.

А грейпфрутовий сік зі жменею горіхів у якості перекусу принесе організму вдосталь кальцію, омега-3, вітаміну С, а також антиоксидантів. Фахівці рекомендують не забувати і про те, що позитивно на м'язову масу впливає і наявність достатньої кількості білків у раціоні. А доповнює картину фізична активність, яка дозволяє довше зберігати організм у тонусі.

Що їсти для продовження молодості

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