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5 хитрощів, які зроблять м'ясо смачнішим
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Ці поради настільки легкі, що вам не потрібно витрачати додатковий час або купувати спеціальні інгредієнти. Усе, що вам знадобиться, це кілька секунд та продукти, які є на вашій кухні.
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Замініть хліб на панірувальні сухарі, щоб котлети стали соковитими та дуже смачними. Такий інгредієнт ідеально пасує до фаршу, тож не переймайтеся, що це досить незвично.
Щоб зробити хрустку та рум'яну скоринку, потрібно ретельно витерти шматочки м'яса перед смаженням. Мінімальна кількість вологи на поверхні м'яса забезпечує присмажену скоринку.
Соковитим м'ясо зробить гірчиця або сіль. Перший варіант: змастіть м'ясо за 2-3 години до приготування гірчицею. Другий варіант: присипте м'ясо за 1 годину до приготування сіллю, дайте йому настоятися, а потім промийте холодною водою.
Також запам'ятайте, що сода пом'якшує навіть дуже жорстке м'ясо! Насипте трохи білого порошку на сире м'ясо перед приготуванням, залиште на 15 хвилин, потім промийте холодною водою.
Подавайте до столу гарячі страви в попередньо нагрітому в духовці посуді. Це істотно поліпшить смак будь-яких страв, не тільки м'яса!
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