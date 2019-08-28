Чи можна відпочивати зі смартфоном: відповідь учених

Доволі рідко можна побачити людей у перервах між роботою чи навчанням без смартфонів в руках. Тому науковці вирішили з'ясувати, чи можна відпочити, користуючись гаджетом у вільний час. Це варто знати кожному!

Американські дослідники з Ратґерського університету виявили, чи здатен мозок відпочивати у той час, коли люди користуються гаджетами. Річ у тому, що навіть у перервах між роботою чимало людей не випускають смартфони з рук. І це не надто хороша звичка, адже учені дійшли до висновку, що відпочинок з телефоном зовсім не є відпочинком. Через такі вдавані перерви лише підіймається рівень стресу та втоми, а от працездатність знижується.

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Це підтвердило дослідження за участю 414 студентів, які мали виконати кілька важких словесних головоломок. У перерві частині добровольців дозволяли використовувати смартфони, а частині - комп'ютери чи папір. Була й окрема група молоді, яка взагалі не мала перерви.

Чи існує відпочинок зі смартфоном

Виявилось, що у тих людей, які під час перерви все ж "сиділи" у гаджетах, був найвищий рівень розумової втоми. Вони вирішували головоломки майже настільки ж ефективно, як і ті, у кого не було часу на відпочинок. Завдання у них займали на 19% більше часу, а взагалі вони розв'язали на 22% менше завдань, аніж добровольці без смартфонів.

"Мобільні телефони можуть викликати такий ефект тому, що навіть погляд на них викликає бажання перевірити повідомлення, зв'язатися з кимось, отримати доступ до інформації і тому подібне. І це відрізняється від того, як ми використовуємо інші прилади, приміром, комп'ютери та ноутбуки", – пояснює доцент кафедри менеджменту в університеті Террі Куртцберг.

Чи варто користвуватись телефоном на перерві

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