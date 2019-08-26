Як знизити шкоду від смартфонів: поради експертів

Науковий співробітник з Perdana University (Малайзія) Ерна Фаріза Мохд Пут поділилася кількома порадами про те, як можна мінімізувати ризики для здоров'я при використанні смартфонів і інших гаджетів. Скористайтесь ними, якщо ви залежні від мобільних пристроїв.

За словами фахівця, дуже багато людей сьогодні страждають від проблем зі здоров'ям саме через тривале використання смартфонів. Серед найбільш частих проблем – погана постава, проблеми з опорно-руховим апаратом, у тому числі з суглобами, м'язами, нервами та зв'язками.

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Що ж можна зробити, щоб уникнути всіх цих проблем?

Спеціаліст рекомендує в першу чергу підбирати телефон під свою руку: при покупці потрібно перевірити, чи не занадто телефон великий для вашої руки, і чи можете обхопити телефон і доторкнутися до екрана великим і вказівним пальцем з різних сторін.

Якщо ви набираєте текст на смартфоні, корисно чергувати пальці, щоб зменшити біль та напругу в великому пальці і зап'ясті.

Телефон не має бути величезним

Щоб уникнути проблем зі спиною і шиєю рекомендується під час роботи з телефоном зберігати правильну поставу: краще не тримати смартфон на колінах і під грудьми – замість цього рекомендується розташувати пристрій на рівні грудей, підборіддя або очей, щоб мінімально згинати шию.

Звичка затискати телефон між плечем і вухом, за словами фахівця, дуже небезпечна: ця поза затискає спинні диски і може викликати здавлювання нервів. Намагайтеся під час розмови тримати телефон рукою або ж використовувати навушники з мікрофоном.

Крім того, кожні пів години рекомендується відкладати телефон та інші пристрої і робити прості вправи: розминати пальці, зап'ястя і шию.

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