Чи можна схуднути за допомогою жуйки: відповідь експертів

23 вересня у світі відзначають Міжнародний день жуйки. Саме з цієї нагоди ми вирішили розібратися, чи можна за її допомогою схуднути.

Деякі дослідження показали, що жувальна гумка зменшує відчуття голоду, а також допомагає менше їсти. Але її вплив на втрату ваги здається не настільки суттєвим.

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Просто жувальної гумки недостатньо, щоб позбутися від зайвих кілограмів. Для досягнення цієї мети потрібно дотримуватися здорового харчування та регулярно займатися спортом. Але жуйка все ж може викликати відчуття ситості, що, своєю чергою, допомагає зменшити голод і тягу до перекусу.

Є люди, котрі вважають, що жуйка між основними прийомами їжі спонукає споживати менше калорій протягом дня і тим самим допомагає схуднути. Це схоже на правду, оскільки дослідження Університету Род-Айленду також показало, що жуйка між сніданком і обідом допомагає людям почуватися менш голодними.

Деякі вчені вважають, що жувальна гумка може допомогти спалити кілька додаткових калорій. Наприклад, невелике дослідження показало, що люди, які жували жуйку до і після сніданку, спалювали приблизно на 3-5% більше калорій за три години після їжі, ніж ті, хто не робив цього. На жаль, зниження споживання калорій залишається невеликим, і жодне з них не показало значної довгострокової втрати ваги.

Інше дослідження продемонструвало, що жуйка після їжі збільшує індукований дієтою термогенез (DIT), тобто кількість калорій, спалених у процесі травлення. Але ці цифри занадто малі, щоб сприяти значній втраті ваги. Нарешті, деякі експерти стверджують, що повільне вживання однієї і тієї ж страви може бути ефективнішим для підвищення рівня DIT, ніж жуйка. Втім, звичка гуляти з жуйкою у роті дійсно може допомогти схуднути. Вона збільшує частоту серцевих скорочень та швидкість ходьби, що, своєю чергою, викликає спалення калорій і жиру.

Малоймовірно, що жувальна гумка призведе до значних результатів у справі зниження ваги, якщо ви не внесете інші зміни у дієту і спосіб життя. Але, якщо хочете спробувати схуднути за її допомогою, то вибирайте варіанти без цукру.

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