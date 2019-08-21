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Чи можна схуднути на макаронах: відповідь учених

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Як їсти макарони і худнути - фото 1
Як їсти макарони і худнути

Більшість дієт не передбачає тортики, макарони та взагалі будь-які вироби з борошна. Однак чи справді не можна позбутись зайвих кілограмів, не відмовляючись від страв з макаронами? Учені дали однозначну та несподівану відповідь.

Канадські науковці з госпіталю святого Михаїла у Торонто дійшли до висновку, що макарони не обов'язково виключати з раціону, якщо ви плануєте позбутись зайвої ваги. Виявилось, що улюблена страва багатьох може навіть допомогти схуднути. Це підтвердив експеримент за участю близько 2,5 тисяч добровольців, які вживали макарони замість інших страв з вуглеводами.

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Виявилось, що й справді за тиждень 3,3 порції макаронів на заміну інших джерел вуглеводів дали свій результат, адже у піддослідних почала зменшуватись вага і було зафіксовано – пів кілограма у середньому без жодних зусиль.

Таким чином медики підтвердили, що макарони не призводять до збільшення жирових відкладень, а також не викликають стрибки цукру в крові. Звісно ж, варто розуміти, що йдеться без додавання соусів, сиру та інших традиційних продуктів. Тому ви можете не прощатись з макаронами під час дієт, однак їсти їх як самостійну страву.

Як їсти макарони і худнути - фото 349199
Як їсти макарони і худнути

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Джерело: newsyou
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