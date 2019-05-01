Корисні та смачні: продукти, які можна спокійно їсти перед сном

Їсти перед сном можна, але не все

Ми не втомлюємось вам нагадувати, що їсти перед сном можна. Втім, мова йде не про всі продукти, які вам потраплять до рук. Дієтологи розповіли, чим же можна вечеряти, аби не набрати зайвого!

Відразу ж зазначимо, що перед сном не варто їсти жирну їжу, борошняні вироби, а також солодощі.

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Натомість, можна сміливо їсти знежирені молочні продукти: сир і грецький йогурт. У них є всі необхідні речовини, які позитивно вплинуть на ваше самопочуття. Зокрема, мова йде про триптофан і цинк, який сприяє швидкому засвоєнню амінокислот. Крім того, в цих продуктах є магній, який дозволяє заспокоїти нерви, що сприятиме міцному та здоровому сну.

Риба, але лише жирні види, допоможе заглушити відчуття голоду, а також дозволить швидше заснути. Особливо корисною є сардина та скумбрія. У них багато Омега-3 жирних кислот, які позитивно впливають на організм.

Перед сном також можна їсти яйця. Але краще зробити з них омлет. В ідеалі його варто подати з зеленим салатом. Таке поєднання дозволить вам відчувати себе ситими, а також ніяк не вплине на фігуру.

Горіхи: фундук, кеш'ю й арахіс. Вони багаті на вітаміни групи B, що сприяє приведенню у порядок нервової системи, тому їх і можна їсти перед сном.

Також перед сном можна сміливо їсти гречку, кіноа або рис. Вони діють на організм так само, як і горіхи. Головне – не перестаратися з порцією.

Банани й ананаси також можна їсти перед сном. Хоч ці продукти й доволі калорійні, вони приносять вам неабияку користь. Головне – їсти не більше 100 грамів. Користь бананів і ананасів полягає в тому, що вони містять серотонін.

Тож, якщо ви завжди замислюєтесь над тим, з чого ж приготувати вечерю, – зверніть увагу на продукти, перелічені вище. Ви будете не лише ситими, а й отримаєте максимум корисні для організму.

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