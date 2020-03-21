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Чи можна фрукти повністю замінити сухофруктами

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Смачні сухофрукти - фото 1
Смачні сухофрукти / ivona

Як впоратися з весняним авітамінозом? І що робити людям, які не можуть їсти свіжі фрукти?

"Свіжі фрукти не варто замінювати сухофруктами у великих кількостях. Сухофрукти містять дуже багато цукру. Всі сухофрукти – це ферментовані продукти, в яких вміст цукру в порівнянні зі свіжим продуктом збільшується в 5 разів. Якщо у свіжому абрикосі 20 грамів вуглеводів на 100 грамів продукту, то в куразі буде 100 грамів вуглеводів на 100 грамів продукту", – зазначили дієтологи.

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Якщо людина за станом здоров'я не може вживати в їжу свіжі фрукти, потрібно замовляти вітамінні комплекси. Це можуть бути будь-які вітамінно-мінеральні комплекси органічного походження. Саме вони найкраще засвоюються організмом. Дуже важливо, щоб в їх складі не було сахарози, глюкози і будь-яких інших додаткових цукрів.

Чи можна фрукти повністю замінити сухофруктами - фото 393378

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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