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Міфи про картоплю, у які ви досі вірите
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Здорове харчування під час популяризації отримало чимало міфів. Навіть картоплю не оминули увагою "експерти". А ви досі у це вірите?
Картопелька і всі страви з неї опинились у списку "під забороною" для тих, хто хоче мати ідеальне тіло, однак чи справді вона така шкідлива?
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Картопля дуже калорійна і призводить до ожиріння. Це доволі популярний міф, але картопля має складні вуглеводи, які є корисними для людей. До того ж, приємним бонусом є вітамін С та дуже низька калорійність при правильному приготуванні 76 калорій у 100 грамах (варити). Звісно ж, фанатам картоплі-фрі ця страва не принесе користі, окрім задоволення своїх бажань.
Картоплю не може їсти кожен день. Цей міф є дивним з кількох причин. По-перше, навряд чи вам захочеться щодня їсти одне і те ж, хай яка би ця страва не була смачна. По-друге, картопля є одним з основних продуктів у світовій кухні завдяки поживності. По-третє, у ній є вдосталь вітамінів та клітковими, які не є зайвими.
Картоплю не можна поєднувати з м'ясом. Міф начебто базується на тому, що система травлення не може нормально впоратись із травленням і вуглеводів, і білків. Але збалансоване харчування базується на розмаїтті: вуглеводи додають енергії, білки втамовують голод, а жири допомагають правильно засвоюватись вітамінам.
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