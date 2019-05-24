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Чи корисно спати вдень: відповідь учених
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Американські науковці пояснили, як насправді денний сон впливає на здоров'я людей. Це варто знати кожному!
Працівники Американського коледжу кардіології дійшли до висновку, що сон вдень допомагає знизити тиск так само, які дієти. Саме регулярний денний сон ефективно зменшує ризики інфаркту та інсульту. Тому, якщо вдень ви відчули втому, то не варто відмовлятись від сну.
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"Сон в денний час зменшує артеріальний тиск, і робить це приблизно в такій же пропорції, в якій цього дозволяють домогтися обмеження у вживанні людьми солі і алкоголю", – наголошують дослідники.
Загалом експерти розрахували, звичка виділити кілька годин на денний сон дозволяє зменшити середньостатистичні показники артеріального тиску на 5 міліметрів ртутного стовпчика. Навіть година сну знижує показники на 3 мм упродовж 24 годин.
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