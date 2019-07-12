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Більше не цікаво: вчені розповіли, чому жінки уникають сексу

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На спад інтиму впливає низка чинників - фото 1
На спад інтиму впливає низка чинників

Сексуальна активність жінок з віком знижується, а багато хто й зовсім втрачають інтерес до сексу. Крім гормональних змін, є й інші причини, чому так відбувається. Про це йдеться у новому дослідженні британських учених.

У праці автори зосередилися на психологічних труднощах, з якими стикаються жінки після менопаузи. Це сприйняття свого тіла як менш бажаного, ніж у молодості, невпевненість у собі, стрес, перепади настрою, криза у стосунках.

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У дослідженні взяли участь 4500 жінок зрілого віку. Лише у половини з них було сексуальне життя. Учасниці розповіли дослідникам, що секс став менш регулярним, приносив менше задоволення, ніж раніше, а іноді ставав причиною виникнення дискомфорту.

Основною причиною "дефіциту" сексу стала відсутність партнера. Багато жінок у зрілому віці були вдовами. Серед інших причин – стан здоров'я партнера, еректильна дисфункція, фізична форма самої жінки, симптоми менопаузи та прийом медикаментів. Зниження лібідо і проблеми у стосунках, а також квартирне питання, проблеми переїзду, сприйняття старіння також вважаються основними причинами зниження кількості інтиму в житті жінок.

З віком запал у жінок зникає через низку причин - фото 340412
З віком запал у жінок зникає через низку причин

Лише 3% опитаних розповіли про позитивний сексуальний досвід, і тільки 6% звернулися за медичною допомогою з питань, пов'язаних з сексом.

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Джерело: NAMS
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