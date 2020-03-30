Чи існує кохання з першого погляду: пояснення науковців

А ви вірите у кохання з першого погляду?

Кожна друга романтична комедія починається з закоханості з першого погляду. Втім, більшість людей досі сумніваються, чи не плутаємо ми статевий потяг з високим почуттям кохання. У цьому непростому питанні вирішили розібратися науковці.

Психологи з Гронінгенського університету вирішили вивчити, чи існує насправді кохання з першого погляду.

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Для цього вони постерігали за 396 добровольцями (здебільшого студентами). 60% з них – дівчата, а інші 40% – хлопці. Піддослідні пройшли кілька випробувань.

На першому етапі провели інтернет-опитування. Респонденти спочатку повинні були розповісти про своє особисте життя, а опісля науковці показували їм світлини інших чоловіків і жінок, ставивши просте питання: "Які відчуття у вас викликає об'єкт на фото". Другий етап дослідження полягав у швидких побаченнях. Піддослідні повинні були спілкуватися з іншими людьми від 20 до 90 хвилин.

Психологи переконані, що кохання з першого погляду не існує

І от вам результати. З 396 респондентів лише 32 осіб повідомили, що відчули щось на зразок закоханості з першого погляду. Проте, пильні науковці виявили цікаву закономірність: чим привабливішим був раптовий партнер, з яким піддослідного "звела доля", тим частіше він відчував закоханість. Цікаве й те, що жодна раптова закоханість на швидких побаченнях не завершилась взаємністю.

Відтак, учені переконані, що кохання з першого погляду – швидше за все вигадка. Як правило, ним прикривають статевий потяг, який ще ніхто не скасовував.

А ви вірите у кохання з першого погляду? Пишіть свій варіант у коментарях ;)

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