Цей популярний напій заважає схуднути

Виявилось, що популярний та улюблений напій багатьох виявився не надто гарним варіантом для тих, хто на дієті. Ви навіть не підозрювали, чому краще не зловживати цим смаколиком.

Американські дієтологи пояснили, що люди, які полюбляють сидіти на дієтах, доволі часто обирають малокалорійні або "нешкідливі" напої для фігури. Одним із таким вважається какао, але насправді воно зовсім не допомагає позбутись зайвих кілограмів і навіть уповільнює процес.

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Це підтвердило дослідження, у рамках якого фахівці придбали горня какао з автомата популярної мережі, з кав'ярні, а також приготували самі. Виявилось, що на склянку у 200 мл припадало 5 ложок цукру у напої з автомата, 3 – з кафе і всього 1 ложка у домашньому варіанті.

У какао знайшли чимало цурку

"Краще самостійно купувати порошок для приготування какао, якщо дуже хочеться", – наголошує дієтолог Клара Ленсон.

До того ж, відсутність або незначна кількість цукру справді робить какао доволі "правильний" смаколиком, який бадьорить та робить веселішим. Але придбаний напій не просто не приносить нічого корисного, а й заважає позбутись зайвої ваги.

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